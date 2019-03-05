В Женеве прошла премьера компакт-кроссовера Skoda Kamiq





Skoda намерена стать одним из лидеров в сегменте компактных кроссов, завоевав любовь у покупателей, многие из которых часто отдают предпочтение автомобилям Renault Captur и Nissan Juke. По мнению руководства чешской фирмы, поможет добиться этого Kamiq. В европейской линейке новинка будет располагаться позицией ниже Karoq. Радует ее практичность - багажник на 400 литров и объем салона в 1395 литров, если придется сложить спинки второго ряда.Внутри Skoda Kamiq имеется мультимедийный дисплей с небольшой эргономичной опорой для рук. При доплате со стороны клиента компания обещает добавить 10,25-дюймовую цифровую панель. Автомобиль будет полностью переднеприводным с литровым мотором на бензине, развивающим 113 лошадиных сил и функционирующим в паре со шестиступенчатой механической системой. В продаже транспорт появится ближе к середине года.