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В Женеве прошла премьера компакт-кроссовера Skoda Kamiq

Чешская компания Skoda презентовала на открывшемся 5 марта в Женеве автосалоне новый кроссовер Kamiq. Разработка, несмотря на свое название, не имеет ничего общего с одноименной моделью, продающейся ныне в КНР.
В Женеве прошла премьера компакт-кроссовера Skoda Kamiq

Skoda намерена стать одним из лидеров в сегменте компактных кроссов, завоевав любовь у покупателей, многие из которых часто отдают предпочтение автомобилям Renault Captur и Nissan Juke. По мнению руководства чешской фирмы, поможет добиться этого Kamiq. В европейской линейке новинка будет располагаться позицией ниже Karoq. Радует ее практичность - багажник на 400 литров и объем салона в 1395 литров, если придется сложить спинки второго ряда.

Внутри Skoda Kamiq имеется мультимедийный дисплей с небольшой эргономичной опорой для рук. При доплате со стороны клиента компания обещает добавить 10,25-дюймовую цифровую панель. Автомобиль будет полностью переднеприводным с литровым мотором на бензине, развивающим 113 лошадиных сил и функционирующим в паре со шестиступенчатой механической системой. В продаже транспорт появится ближе к середине года.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 12:14

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