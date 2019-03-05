В США раскрыли секрет российского глубоководного беспилотника «Посейдон»





Данное заявление сделал журналист Чарли Гао. Он попытался через архивы изучить историю закупок, а также государственных заказов, которые связаны с проектом. По словам Гао, реактор для «Посейдона» (Статус-6), разрабатывался в 1992 году. При этом первые испытания прототипов провели в 1989 году. Это означает, что разработку беспилотника начали еще во времена Советского Союза. Журналистом была также упомянута АПЛ «Белгород». По всей видимости, она выступит носителем для «Посейдонов». Чарли Гао считает, что подводные беспилотники будут введены уже очень скоро.Разработку «Посейдона» держат в строгой секретности. Сергей Шойгу, занимающий пост российского министра обороны, только 20 февраля текущего года показал первое видео, на котором демонстрируются испытания подводного комплекса. По его словам, главным достоинством новейших систем является недосягаемая эффективность. Разработки России во много раз дешевле любых разворачиваемых против государства систем.