Валерий Блюменкранц снова вступил в ряды участников проекта «Дом-2»





Валерий Блюменкранц на днях спровоцировал в Instagram слухи о том, что покинул телестройку «Дом-2» и отправился в «свободное плавание». Фолловеры даже не удивились такому ходу событий, ведь в последнее время он сильно переживал из-за расставания с Ириной Пинчук, а без возлюбленной не видел смысла в дальнейшем участии.Несмотря на это, Валерий Блюменкранц, что уже подтвердило даже руководство телестройки, вернулся в ряды участников «Дома-2», где продолжит попытки построить отношения с кем-нибудь ещё. За отсутствовавшие на проекте несколько дней в Сети также появились версии, что проектант помирился с экс-супругой Татой Абрамсон, ведь именно он отвёз её домой после вечеринки Захара Саленко, но мужчина уже опроверг данную информацию.