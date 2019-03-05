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Валерий Блюменкранц снова вступил в ряды участников проекта «Дом-2»

Валерий Блюменкранц снова вступил в ряды участников телестройки «Дом-2» после незначительного отсутствия на Периметре. Руководство официально сообщило, что мужчина продолжает числиться проектантом реалити-шоу.
Валерий Блюменкранц снова вступил в ряды участников проекта «Дом-2»

Валерий Блюменкранц на днях спровоцировал в Instagram слухи о том, что покинул телестройку «Дом-2» и отправился в «свободное плавание». Фолловеры даже не удивились такому ходу событий, ведь в последнее время он сильно переживал из-за расставания с Ириной Пинчук, а без возлюбленной не видел смысла в дальнейшем участии.
Валерий Блюменкранц снова вступил в ряды участников проекта «Дом-2»

Несмотря на это, Валерий Блюменкранц, что уже подтвердило даже руководство телестройки, вернулся в ряды участников «Дома-2», где продолжит попытки построить отношения с кем-нибудь ещё. За отсутствовавшие на проекте несколько дней в Сети также появились версии, что проектант помирился с экс-супругой Татой Абрамсон, ведь именно он отвёз её домой после вечеринки Захара Саленко, но мужчина уже опроверг данную информацию.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 11:39

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