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Патент: Компания Huawei спрятала двойные фронтальные камеры в безрамочном экране слайдера
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Патент: Компания Huawei спрятала двойные фронтальные камеры в безрамочном экране слайдера

Однако недавний патент компании Huawei показывает, что компания рассматривает возможность выпустить слайдер. Устройство будет скрывать двойные фронтальные камеры в почти безрамочном экране.
Патент: Компания Huawei спрятала двойные фронтальные камеры в безрамочном экране слайдера

Слайдеры снова стали модными в последнее время. Вместо того, чтобы экран сдвигался вверх, открывая клавиши T9 внизу, задняя часть смещается для обеспечения доступа к датчикам, расположенным спереди.

Патент Huawei на самом деле ничем не отличается от тех, которые общественность видела на примере Honor Magic 2.Рендеры, сделанные LetsGoDigital, показывают наличие двойной фронтальной камеры. Определенно есть место для большего количества датчиков, таких как IR и ToF, но производители обычно не используют это пространство.

Хотя дизайн определенно имеет свои преимущества и доказал долговечность, у телефонов-слайдеров есть один врожденный недостаток, который может стать препятствием для некоторых потребителей. Речь идет об отсутствии системы защиты от пыли и воды.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 11:38

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