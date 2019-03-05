Назван ТОП самых угоняемых автомобилей в России





По данным экспертов, первое место в рейтинге досталось модели Cadillac Escalade. Показатель частоты угонов марки в РФ составил 2,32%. Второе место занял Lexus LX, чья частота угонов – 1,23%. Третья строчка – за Jeep Grand Cherokee. Его результат - 0,87%.В пятерке первых оказались иномарки Toyota Camry и Hyundai Santa Fe. На долю первой приходится 0,58% краж в стране за 2018 год, а показатели последней – 0,48%. На шестом месте расположилась BMW 7-series с результатом в 0,38%. Далее в рейтинге разместились Toyota Land Cruiser с 0,37%, Kia Optima, чей показатель – 0,34%, и Hyundai Tucson с частотой угонов в 0,32%. Замыкающим оказался Lexus RX с коэффициентом 0,28%.Согласно данным страховщиков, в прошлом году ситуация была аналогичной: лидирующая тройка не изменилась, но аналитики утверждают: в последнее время факты угона в стране существенно снизились благодаря многочисленным системам фото- и видеофиксации.