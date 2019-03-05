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Виктория Лопырева поставила жениху ультиматум перед родами и уговорила уехать в США

Модель и телеведущая Виктория Лопырева рассказала, что поставила своему жениху ультиматум перед родами. Сначала она планировала, что малыш появится на свет в Москве, но потом уговорила его отправиться в США.
Виктория Лопырева поставила жениху ультиматум перед родами и уговорила уехать в США

Виктория Лопырева стала мамой в первый раз в начале февраля. Своему возлюбленному она подарила сына, которого пара назвала Марк Лионель. Во время беременности бывшая невеста Николая Баскова не раскрывала имя отца ребенка, но потом оказалось, что знаменитость состоит в отношениях с бизнесменом Игорем Булатовым.

В российской столице Лопырева нашла хорошего врача, которого ей посоветовала Инна Жиркова. За несколько месяцев до родов возлюбленный попросил модель больше отдыхать и думать о ребенке. Изначально блондинка занималась домом, готовила и принимала гостей, но больше всего расстраивалась, что за окном не светит солнце, а вокруг присутствует сухой воздух. Особый дискомфорт будущей маме доставляла осенне-зимняя одежда.

Через несколько недель Лопырева попросила возлюбленного отпустить ее на некоторое время в Майами. В итоге будущая мама решила остаться рожать в США.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 13:00

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