Виктория Лопырева поставила жениху ультиматум перед родами и уговорила уехать в США

Виктория Лопырева стала мамой в первый раз в начале февраля. Своему возлюбленному она подарила сына, которого пара назвала Марк Лионель. Во время беременности бывшая невеста Николая Баскова не раскрывала имя отца ребенка, но потом оказалось, что знаменитость состоит в отношениях с бизнесменом Игорем Булатовым.В российской столице Лопырева нашла хорошего врача, которого ей посоветовала Инна Жиркова. За несколько месяцев до родов возлюбленный попросил модель больше отдыхать и думать о ребенке. Изначально блондинка занималась домом, готовила и принимала гостей, но больше всего расстраивалась, что за окном не светит солнце, а вокруг присутствует сухой воздух. Особый дискомфорт будущей маме доставляла осенне-зимняя одежда.Через несколько недель Лопырева попросила возлюбленного отпустить ее на некоторое время в Майами. В итоге будущая мама решила остаться рожать в США.