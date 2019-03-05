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Любовь Толкалина рассказала о личном знакомстве с лидером The Prodigy Китом Флинтом

Любовь Толкалина выразила сочувствие в связи со смертью лидера группы The Prodigy Кита Флинта, а также рассказала о личном знакомстве с музыкантом. Об этом она написала в личном Instagram-аккаунте.
Любовь Толкалина рассказала о личном знакомстве с лидером The Prodigy Китом Флинтом

Российская звезда познакомилась с Флинтом благодаря содействию актера Гоши Куценко, который помог ей попасть за кулисы к группе, когда та гастролировала в России. Любовь Толкалина считает себя большой фанаткой The Prodigy и о ныне покойном вокалисте отзывается как о наиболее антисоциальном панке и непредсказуемом человеке в мире, но при этом незабываемом и потрясающем. При встрече она приглянулась Флинту, попросившему дождаться его после завершения шоу и не покидать гримерку, но актриса в страхе покинула комнату, так и не повидавшись с кумиром.

В конце поста Толкалина обратилась к усопшему и попросила его дать свой новый «адрес», вероятно, для духовных диалогов. Поклонники поддержали ее в нелегком душевном состоянии, узнав также, что Толкалина проплакала всю ночь, узнав о смерти Кита Флинта.



 
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В мире / ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 12:08

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