Любовь Толкалина рассказала о личном знакомстве с лидером The Prodigy Китом Флинтом

Российская звезда познакомилась с Флинтом благодаря содействию актера Гоши Куценко, который помог ей попасть за кулисы к группе, когда та гастролировала в России. Любовь Толкалина считает себя большой фанаткой The Prodigy и о ныне покойном вокалисте отзывается как о наиболее антисоциальном панке и непредсказуемом человеке в мире, но при этом незабываемом и потрясающем. При встрече она приглянулась Флинту, попросившему дождаться его после завершения шоу и не покидать гримерку, но актриса в страхе покинула комнату, так и не повидавшись с кумиром.В конце поста Толкалина обратилась к усопшему и попросила его дать свой новый «адрес», вероятно, для духовных диалогов. Поклонники поддержали ее в нелегком душевном состоянии, узнав также, что Толкалина проплакала всю ночь, узнав о смерти Кита Флинта.