Samsung Galaxy A90 получит поворотную камеру
По информации инсайдеров, Samsung Galaxy A90 получит нестандартную камеру выдвижного типа. Якобы съемочный модуль будет способен вращаться, за счет чего снимки станут получаться более высокого качества.
Пользователи уже знают, как функционирует вращающаяся камера. С ней можно было ознакомиться в планшете Wexler Ultima 7 Twist и «умном» устройстве Oppo N1. Однако в вышеназванных девайсах датчик способен только поворачиваться. В новом продукте от Samsung камера будет способна дополнительно выдвигаться.
Новая технология, реализованная в Galaxy A90, не предполагает, что на дисплее расположится специальный вырез. Уникальная камера выступит как в роли базовой, так и в качестве фронтальной. Стоимость будущего смартфона оценена в 50 тысяч рублей, соответствующая особенность поможет девайсу занять позиции лидера в рейтинге камер для селфи DxOMark.
Пользователи уже знают, как функционирует вращающаяся камера. С ней можно было ознакомиться в планшете Wexler Ultima 7 Twist и «умном» устройстве Oppo N1. Однако в вышеназванных девайсах датчик способен только поворачиваться. В новом продукте от Samsung камера будет способна дополнительно выдвигаться.
Новая технология, реализованная в Galaxy A90, не предполагает, что на дисплее расположится специальный вырез. Уникальная камера выступит как в роли базовой, так и в качестве фронтальной. Стоимость будущего смартфона оценена в 50 тысяч рублей, соответствующая особенность поможет девайсу занять позиции лидера в рейтинге камер для селфи DxOMark.
Технологии
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 11:50