Samsung Galaxy A90 получит поворотную камеру





Пользователи уже знают, как функционирует вращающаяся камера. С ней можно было ознакомиться в планшете Wexler Ultima 7 Twist и «умном» устройстве Oppo N1. Однако в вышеназванных девайсах датчик способен только поворачиваться. В новом продукте от Samsung камера будет способна дополнительно выдвигаться.Новая технология, реализованная в Galaxy A90, не предполагает, что на дисплее расположится специальный вырез. Уникальная камера выступит как в роли базовой, так и в качестве фронтальной. Стоимость будущего смартфона оценена в 50 тысяч рублей, соответствующая особенность поможет девайсу занять позиции лидера в рейтинге камер для селфи DxOMark.