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Милена Бебородова на лобном месте унизила Алексея Купина

Возлюбленная Алексея Безуса Милена Безбородова на Лобном месте агрессивно унизила Алексея Купина. Девушка решила, что молодой человек только пытается казаться сильным и самодостаточным человеком, но на деле в жизни у него нет ничего, даже собственного достоинства.
Милена Бебородова на лобном месте унизила Алексея Купина

Милена Безбородова агрессивно высказалась в адрес Алексея Купина во время обсуждений на Лобном месте на Сейшелах. Девушке не понравились его замечания по поводу собственного неадекватного поведения, а также постоянных криков и скандалов не только с Безусом, но и с другими участниками телестройки.
Милена Бебородова на лобном месте унизила Алексея Купина

Кроме того, участница не согласилась с тем, что она обещала коллегам держать себя в руках и контролировать агрессию. После таких заявлений Милена Безбородова буквально унизила Алексея Купина словами о его несостоятельности и невозможности проявить характер за стенами телестройки. Возлюбленная Алексея Безуса убеждена, что будущий муж Майи Донцовой строит из себя героя исключительно на камеру.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 11:29

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