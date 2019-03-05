Милена Бебородова на лобном месте унизила Алексея Купина
Возлюбленная Алексея Безуса Милена Безбородова на Лобном месте агрессивно унизила Алексея Купина. Девушка решила, что молодой человек только пытается казаться сильным и самодостаточным человеком, но на деле в жизни у него нет ничего, даже собственного достоинства.
Милена Безбородова агрессивно высказалась в адрес Алексея Купина во время обсуждений на Лобном месте на Сейшелах. Девушке не понравились его замечания по поводу собственного неадекватного поведения, а также постоянных криков и скандалов не только с Безусом, но и с другими участниками телестройки.
Кроме того, участница не согласилась с тем, что она обещала коллегам держать себя в руках и контролировать агрессию. После таких заявлений Милена Безбородова буквально унизила Алексея Купина словами о его несостоятельности и невозможности проявить характер за стенами телестройки. Возлюбленная Алексея Безуса убеждена, что будущий муж Майи Донцовой строит из себя героя исключительно на камеру.
Милена Безбородова агрессивно высказалась в адрес Алексея Купина во время обсуждений на Лобном месте на Сейшелах. Девушке не понравились его замечания по поводу собственного неадекватного поведения, а также постоянных криков и скандалов не только с Безусом, но и с другими участниками телестройки.
Кроме того, участница не согласилась с тем, что она обещала коллегам держать себя в руках и контролировать агрессию. После таких заявлений Милена Безбородова буквально унизила Алексея Купина словами о его несостоятельности и невозможности проявить характер за стенами телестройки. Возлюбленная Алексея Безуса убеждена, что будущий муж Майи Донцовой строит из себя героя исключительно на камеру.
ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 11:29