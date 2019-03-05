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В небе над Германией замечены яркие шарообразные НЛО

В Германии очевидцы увидели в небе несколько ярких НЛО шарообразной формы. Соответствующее видео появилось в блоге «охотника за инопланетянами» Скотта Уоринга.
В небе над Германией замечены яркие шарообразные НЛО

На просторах Сети ролик был опубликован еще месяц назад, но информация об инциденте появилась только сейчас. На кадрах можно рассмотреть два шара, которые светятся. Они сближаются, а потом стремительно расходятся, скрываясь из виду.

Как считает уфолог, речь могла идти о Foo Fighters – НЛО, которые прилетали в Европу в период Второй мировой войны. Они часто сопровождали бомбардировщики и истребители, когда те выполняли возложенные на них миссии.

По словам Уоринга, инопланетяне следили за ходом войны, поскольку хотели понять, насколько близко человечество стало на путь саморазрушение. Ученого беспокоит данный факт, поскольку представители инопланетного разума могли наблюдать разрушительную силу, угрожающую земным людям. Не исключается, что Германия в тайне ото всех ведет разработку чего-либо, что и привлекло внимание пришельцев.



 
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Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 11:37

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