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"Больно и страшно": Ирина Безрукова не может смириться со смертью сына

Ирина Безрукова призналась, что не может смириться со смертью сына до сих пор. Актриса решилась на съёмки в "Последнем герое" в память о погибшем наследнике.
"Больно и страшно": Ирина Безрукова не может смириться со смертью сына

Безрукова рассказала о том, что спустя несколько лет после смерти сына Андрея ей до сих пор больно и страшно вспоминать о трагедии. В 2015 году 25-летний молодой человек случайно поскользнулся на кафеле в ванной, получив несовместимую с жизнью травму. Несчастный случай настолько повлиял на Безрукову, что она не смирилась с ним и спустя долгое время.

На Филиппинских островах в проекте "Последний герой" артистка ищет в первую очередь душевную гармонию. Живя обычной жизнью без сына, который был с ней на протяжении 25 лет, знаменитость так и не пришла в себя от горя. Она считает, что её съёмки в шоу наследнику бы очень понравились.

С остальными участниками Безрукова состоит в приятельских либо дружеских отношениях. Пока актрисе удаётся не выбывать, хотя у неё посредственный навык плавания. С собой на остров звезда решила взять зеркальце, ведь оно подходит для разведения огня.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:43

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