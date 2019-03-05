"Больно и страшно": Ирина Безрукова не может смириться со смертью сына

Безрукова рассказала о том, что спустя несколько лет после смерти сына Андрея ей до сих пор больно и страшно вспоминать о трагедии. В 2015 году 25-летний молодой человек случайно поскользнулся на кафеле в ванной, получив несовместимую с жизнью травму. Несчастный случай настолько повлиял на Безрукову, что она не смирилась с ним и спустя долгое время.На Филиппинских островах в проекте "Последний герой" артистка ищет в первую очередь душевную гармонию. Живя обычной жизнью без сына, который был с ней на протяжении 25 лет, знаменитость так и не пришла в себя от горя. Она считает, что её съёмки в шоу наследнику бы очень понравились.С остальными участниками Безрукова состоит в приятельских либо дружеских отношениях. Пока актрисе удаётся не выбывать, хотя у неё посредственный навык плавания. С собой на остров звезда решила взять зеркальце, ведь оно подходит для разведения огня.