NASA:Галактические ядерные сверхпузырьки бомбардируют Землю космическими лучами





Считается, что галактические ядерные пузыри образованы «космическим ветром», испускаемым скоплениями молодых звезд, горящих яркими и сильными. Они также могут возникать, когда сверхмассивная черная дыра выделяет огромное количество энергии после проглатывания звезд, планет.Ученые использовали телескоп Чандра, и обнаружили, что ускоритель космических частиц производит ультраэнергетические частицы в ободках суперпузырьков» NGC 3079.Астрономы предположили, что лучи образуются на краю пузыря, когда он сталкивается с окружающим газом. Когда частицы пересекают фронт удара, они ускоряются.«Эти энергетические частицы вырываются, а некоторые могут в конечном итоге нанести удар по атмосфере Земли в форме космических лучей», - отмечают сотрудники NASA.