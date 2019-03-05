АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Патент: Компания Huawei спрятала двойные фронтальные камеры в безрамочном экране слайдера
EUR 74.74 USD 65.80
Курс валют на 05.03.2019

NASA:Галактические ядерные сверхпузырьки бомбардируют Землю космическими лучами

В NASA считают, что одними из самых массовых источников космических лучей являются загадочные ядерные сверхпузыри. Такая информация появилась после исследования галактики с кодовым названием NGC 3079. Она состоит не только из огромных пузырей, но и из сверхамассивной черной дыры.
NASA:Галактические ядерные сверхпузырьки бомбардируют Землю космическими лучами

Считается, что галактические ядерные пузыри образованы «космическим ветром», испускаемым скоплениями молодых звезд, горящих яркими и сильными. Они также могут возникать, когда сверхмассивная черная дыра выделяет огромное количество энергии после проглатывания звезд, планет.

Ученые использовали телескоп Чандра, и обнаружили, что ускоритель космических частиц производит ультраэнергетические частицы в ободках суперпузырьков» NGC 3079.

Астрономы предположили, что лучи образуются на краю пузыря, когда он сталкивается с окружающим газом. Когда частицы пересекают фронт удара, они ускоряются.

«Эти энергетические частицы вырываются, а некоторые могут в конечном итоге нанести удар по атмосфере Земли в форме космических лучей», - отмечают сотрудники NASA.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука / Авторские новости
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 11:05

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Любовь Толкалина рассказала о личном
Фронтмен The Prodigy Кит Флинт умер
Алёна Водонаева считает, что Егор Крид
Назван ТОП самых угоняемых автомобилей
Исаак Калина даст ответы на вопросы
Samsung Galaxy A90 получит поворотную
"Больно и страшно": Ирина Безрукова не
В США раскрыли секрет российского
Валерий Блюменкранц снова вступил в
Патент: Компания Huawei спрятала
В небе над Германией замечены яркие
Британские ученые: Популярные бытовые
Милена Бебородова на лобном месте
Nissan презентовал концепт будущего
Отец Децла рассказал, что певец страдал
ВМФ России получил мины с искусственным
В Новосибирске продают раритетный
NASA:Галактические ядерные
Ольгу Бузову критикуют за лицемерную
В Приамурье 18-летний отчим до смерти
Ольга Бузова готова исполнить желания
Певица Нюша заболела после открытия
В Новой Москве угнали три КамАЗа на
Дисплей смартфона Samsung Galaxy S10
Новейшие патенты Apple намекают на
Александр Буйнов не подготовил подарок
Стандарт USB 4 удвоит скорость передачи
Певица Вика Цыганова показала коллекцию
Ученые: Миллиарды необнаруженных
Светлана Бондарчук рассказала о
Просмотреть все новости