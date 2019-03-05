NASA:Галактические ядерные сверхпузырьки бомбардируют Землю космическими лучами
В NASA считают, что одними из самых массовых источников космических лучей являются загадочные ядерные сверхпузыри. Такая информация появилась после исследования галактики с кодовым названием NGC 3079. Она состоит не только из огромных пузырей, но и из сверхамассивной черной дыры.
Считается, что галактические ядерные пузыри образованы «космическим ветром», испускаемым скоплениями молодых звезд, горящих яркими и сильными. Они также могут возникать, когда сверхмассивная черная дыра выделяет огромное количество энергии после проглатывания звезд, планет.
Ученые использовали телескоп Чандра, и обнаружили, что ускоритель космических частиц производит ультраэнергетические частицы в ободках суперпузырьков» NGC 3079.
Астрономы предположили, что лучи образуются на краю пузыря, когда он сталкивается с окружающим газом. Когда частицы пересекают фронт удара, они ускоряются.
«Эти энергетические частицы вырываются, а некоторые могут в конечном итоге нанести удар по атмосфере Земли в форме космических лучей», - отмечают сотрудники NASA.
Считается, что галактические ядерные пузыри образованы «космическим ветром», испускаемым скоплениями молодых звезд, горящих яркими и сильными. Они также могут возникать, когда сверхмассивная черная дыра выделяет огромное количество энергии после проглатывания звезд, планет.
Ученые использовали телескоп Чандра, и обнаружили, что ускоритель космических частиц производит ультраэнергетические частицы в ободках суперпузырьков» NGC 3079.
Астрономы предположили, что лучи образуются на краю пузыря, когда он сталкивается с окружающим газом. Когда частицы пересекают фронт удара, они ускоряются.
«Эти энергетические частицы вырываются, а некоторые могут в конечном итоге нанести удар по атмосфере Земли в форме космических лучей», - отмечают сотрудники NASA.
Наука / Авторские новости
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 11:05