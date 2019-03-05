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ВМФ России получил мины с искусственным интеллектом

Российский ВМФ будет вооружен минами, оснащенными искусственным интеллектом. Орудия способны распознавать субмарины, корабли и суда на воздушной подушке.
ВМФ России получил мины с искусственным интеллектом

Рабочее название системы - «Поверхность». Данная новая отечественная разработка применяет мини-роботов с внедренным командным блоком управления. Носителями подобных мин могут быть все боевые корабли России, подлодки и авиация, как стратегическая, так тактическая.

Мины после выброски сумеют самостоятельно выстраиваться в боевой порядок, своевременно реагируя на акустическое или магнитное поле противника. Такие параметры позволят дать орудиям с искусственным интеллектом отдельные задачи наносить удар лишь по габаритным целям, игнорируя при этом мелкие, или ликвидировать десантные суда с боевым оборудованием, не трогая мелкие.

Разработка оснащена системой «cвой-чужой», которая основана на акустических портретах союзных и вражеских кораблей. Инновация существенно повысит милитаристические возможности отечественного ВМФ.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 11:11

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