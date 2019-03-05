Ольгу Бузову критикуют за лицемерную рекламу витаминов красоты в Instagram





Ольга Бузова в своём Instagram периодически рекламирует разные вещи, еду и даже услуги, что не удивительно, ведь с аудиторией подписчиков в 15 миллионов человек ей за это платят хорошие деньги. На этот раз ведущая «Дома-2» попала под критику фанатов за необычайно лицемерную рекламу витаминов.Согласно словам самой Ольги Бузовой, именно принимая эту добавку, ей удалось добиться идеального состояния кожи, густых волос и крепких ногтей. Кроме того, певица уверяет, что регулярный приём рекламируемых ею витаминов сделает из любой девушки просто королеву необычайной красоты.В комментариях к посту разгневанные от очевидной лжи подписчики раскритиковали Ольгу Бузову, отметив, что «чудо-таблетки», которые она так активно пытается «впарить» им, не накачали бы ей губы и не превратили её редкие волосы в столь густую шевелюру. Многие откровенно пристыдили звезду «Дома-2» за обман, ведь хорошо видят изменения её лица, связанные с пластическими и косметологическими процедурами.