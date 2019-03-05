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Nissan презентовал концепт будущего Qashqai

Компания Nissan на автошоу, которое стартовало в Женеве, показала концепт будущего внедорожника Qashqai IMq. Отмечается, что модель получила футуристический вид.
Nissan презентовал концепт будущего Qashqai

Над внедорожником работала команда специалистов из лондонского дизайн-центра Nissan в Паддингтоне. Концепт представляет собой спортивный паркетник, получивший острые линии и узкий салон в стиле Range Rover Evoque, задние сидения здесь – разнесенные. Длина Qashqai IMq составляет 4,5 метра, но в серийном варианте производитель уменьшит этот показатель.

Внедорожник получит видоизмененную радиаторную решетку с вертикальными планками без впуска физического охлаждения, которое необходимо для коробки передач EV. Несмотря на довольно смелую внешность, авторы отмечают, что автомобиль создавался в стиле японского минимализма.

Интерьер Qashqai IMq выполнен в стиле концепции. Салон имеет четыре сидения, находящиеся отдельно друг от друга, присутствует небольшой центральный туннель по всей длине транспортного средства. Информационную систему разработчики скрыли за приборной панелью, ощущения простора создает панорамная крыша, выполненная из стекла.

Что касается технических параметров, то под капотом размещен 1,5-литровый движок, способный выдавать 335 лошадиных сил. Крутящий момент обеспечивается на уровне 516 фунт-футов.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 11:20

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