В Приамурье 18-летний отчим до смерти избил годовалого ребёнка





Ребёнок с тяжелыми травмами был доставлен в местную больницу. Медики 2,5 недели боролись за жизнь пострадавшего, однако мальчик не смог выжить. Нанесённые ему травмы были очень тяжёлыми. Во время допроса подозреваемый сознался в совершённом преступлении. Оправдывая себя, парень заметил, что ребёнок сильно капризничал. 18-летний подозреваемый сидел не один раз за решёткой за грабежи, а также драки. В отношении него возбудили уголовное дело, заключив под стражу.Также будут судить 17-летнюю мать ребёнка, так как она ненадлежащим образом исполняла непосредственные свои родительские обязанности. Отягчающим обстоятельством для молодой мамы является то, что девушка не захотела вызывать скорую помощь сразу же после побоев.