Ольга Бузова готова исполнить желания сразу 15 своих подписчиков в Instagram





Ольга Бузова обрадовала своих поклонников известием о том, что в честь набравшихся в её Instagram-аккаунте 15 миллионов подписчиков она готова исполнить любые желания сразу 15 человек. Желающие стать победителями могут писать свои просьбы в комментариях под публикацией, после чего звезда «Дома-2» сама определит счастливчиков.Основная часть фолловеров попросила у Ольги Бузовой подарить что-нибудь, например, дорогой гаджет, но отметились под публикацией и те, кто пожелал просто личной встречи со своим кумиром.Несмотря на радостные эмоции фанатов по этому поводу, часть подписчиков решила, что заявленный Ольгой Бузовой конкурс окажется обычным «разводом», условия которого выполнены не будут. Звезда же уверяет: она отчитается за каждое исполненное из 15 обещанных желаний.