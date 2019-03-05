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Ольга Бузова готова исполнить желания сразу 15 своих подписчиков в Instagram

Ольга Бузова сообщила в Instagram, что готова исполнить любые желания 15 своих подписчиков. Такую щедрость певица объяснила заветной цифрой в 15 миллионов подписчиков её микроблога.
Ольга Бузова готова исполнить желания сразу 15 своих подписчиков в Instagram

Ольга Бузова обрадовала своих поклонников известием о том, что в честь набравшихся в её Instagram-аккаунте 15 миллионов подписчиков она готова исполнить любые желания сразу 15 человек. Желающие стать победителями могут писать свои просьбы в комментариях под публикацией, после чего звезда «Дома-2» сама определит счастливчиков.
Ольга Бузова готова исполнить желания сразу 15 своих подписчиков в Instagram

Основная часть фолловеров попросила у Ольги Бузовой подарить что-нибудь, например, дорогой гаджет, но отметились под публикацией и те, кто пожелал просто личной встречи со своим кумиром.

Несмотря на радостные эмоции фанатов по этому поводу, часть подписчиков решила, что заявленный Ольгой Бузовой конкурс окажется обычным «разводом», условия которого выполнены не будут. Звезда же уверяет: она отчитается за каждое исполненное из 15 обещанных желаний.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 10:59

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