В Новой Москве угнали три КамАЗа на сумму 9 млн рублей
Накануне в Новой Москве разыскиваемыми ныне преступниками угнаны три КамАЗа на сумму около 9 млн рублей. Транспортные средства принадлежали частной компании.
Как сообщает издание «ТАСС», ссылаясь на пресс-службу главка московской полиции, КамАЗы находились на стройплощадке, расположенной на территории поселения «Мосрентген».
Подробности преступления не разглашаются, злоумышленников ищут.
Как сообщает издание «ТАСС», ссылаясь на пресс-службу главка московской полиции, КамАЗы находились на стройплощадке, расположенной на территории поселения «Мосрентген».
Подробности преступления не разглашаются, злоумышленников ищут.
Происшествия
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 10:43