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В Новосибирске продают раритетный лимузин ЗИЛ-41047 за 16 млн рублей

В Новосибирске продают советский лимузин ЗИЛ-41047 по цене 16 миллионов рублей. Раритетное авто получило полную реставрацию и некоторые современные опции.
В Новосибирске продают раритетный лимузин ЗИЛ-41047 за 16 млн рублей

Автовладелец из Новосибирска выставил на продажу легендарный ЗИЛ-41047 1988 года за 16 миллионов рублей. Лимузин представляет собой базовую версию модели последнего поколения, выпуск которой завершился три года назад. Автомобиль с номером 52 укомплектован системой питания от карбюратора, мотором V8 ЗИЛ на бензине с 315 л. с. и 3-скоростной АКПП. Полную реставрацию кузова и салона лимузин получил недавно.

Роскошный интерьер хозяин дополнил велюровыми чехлами и леопардовыми ковриками. По словам владельца ЗИЛ-41047, по комфорту и презентабельности он не уступает Rolls-Royce и Maybach. Для большего удобства в салон добавили аудиосистему, электрические приводы на кресла, зеркала и стёкла, а также кондиционер.

Внутри лимузин имеет 2 ряда сидений и ещё один можно разложить между ними при необходимости. Задние кресла отделяет от передних мест электроуправляемая стеклянная перегородка.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:09

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