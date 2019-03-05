АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Патент: Компания Huawei спрятала двойные фронтальные камеры в безрамочном экране слайдера
EUR 74.74 USD 65.80
Курс валют на 05.03.2019

Британские ученые: Популярные бытовые химикаты вызывают бесплодие у мужчин

В Ноттингемском университете (Великобритания) ученые провели новое исследование, доказавшее: некоторые химикаты, содержащиеся в популярных бытовых продуктах, способны вызывать бесплодие у мужчин, а также домашних собак. Речь идет о таких веществах как DEHP и PCB153, изученных экспертами, сообщается в Scientific Reports.
Британские ученые: Популярные бытовые химикаты вызывают бесплодие у мужчин

Специалисты изучили как воздействуют на состояние спермы доноров и племенных собак пластификатор диоктифталата (DEHP) и полихлорированный бифенил-153. DEHP часто применяется производителями во время изготовления игрушек, проводов, одежды, мебельной обивки, ковров и напольных покрытий. Второй искусственный химикат, несмотря на то, что является запрещенным к использованию во всем мире, все же содержится в различных бытовых товарах и даже есть в продуктах питания.

Согласно исследованию, вышеназванные химикаты одинаково негативно влияют на подвижность сперматозоидов, уменьшая ее, и ведут к повреждению ДНК сперматозоидов обоих образцов.

Ричард Ли, являющийся соавтором научной работы, заявил: результаты подтверждают, что искусственные химические вещества, широко использующиеся на работе и в домашних условиях, могут влиять на снижение фертильности у мужчин и собак, находящихся в одной среде.

Научные сотрудники планируют в дальнейшем более детально исследовать возможные причины мужского бесплодия и, быть может, найти от него «лекарство».



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Любовь Толкалина рассказала о личном
Фронтмен The Prodigy Кит Флинт умер
Алёна Водонаева считает, что Егор Крид
Назван ТОП самых угоняемых автомобилей
Исаак Калина даст ответы на вопросы
Samsung Galaxy A90 получит поворотную
"Больно и страшно": Ирина Безрукова не
В США раскрыли секрет российского
Валерий Блюменкранц снова вступил в
Патент: Компания Huawei спрятала
В небе над Германией замечены яркие
Британские ученые: Популярные бытовые
Милена Бебородова на лобном месте
Nissan презентовал концепт будущего
Отец Децла рассказал, что певец страдал
ВМФ России получил мины с искусственным
В Новосибирске продают раритетный
NASA:Галактические ядерные
Ольгу Бузову критикуют за лицемерную
В Приамурье 18-летний отчим до смерти
Ольга Бузова готова исполнить желания
Певица Нюша заболела после открытия
В Новой Москве угнали три КамАЗа на
Дисплей смартфона Samsung Galaxy S10
Новейшие патенты Apple намекают на
Александр Буйнов не подготовил подарок
Стандарт USB 4 удвоит скорость передачи
Певица Вика Цыганова показала коллекцию
Ученые: Миллиарды необнаруженных
Светлана Бондарчук рассказала о
Просмотреть все новости