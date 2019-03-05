Британские ученые: Популярные бытовые химикаты вызывают бесплодие у мужчин





Специалисты изучили как воздействуют на состояние спермы доноров и племенных собак пластификатор диоктифталата (DEHP) и полихлорированный бифенил-153. DEHP часто применяется производителями во время изготовления игрушек, проводов, одежды, мебельной обивки, ковров и напольных покрытий. Второй искусственный химикат, несмотря на то, что является запрещенным к использованию во всем мире, все же содержится в различных бытовых товарах и даже есть в продуктах питания.Согласно исследованию, вышеназванные химикаты одинаково негативно влияют на подвижность сперматозоидов, уменьшая ее, и ведут к повреждению ДНК сперматозоидов обоих образцов.Ричард Ли, являющийся соавтором научной работы, заявил: результаты подтверждают, что искусственные химические вещества, широко использующиеся на работе и в домашних условиях, могут влиять на снижение фертильности у мужчин и собак, находящихся в одной среде.Научные сотрудники планируют в дальнейшем более детально исследовать возможные причины мужского бесплодия и, быть может, найти от него «лекарство».