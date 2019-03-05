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Дисплей смартфона Samsung Galaxy S10 признали лучшим в истории

Дисплей устройства Samsung Galaxy S10 признали лучшим в истории. Экран, который выполнили с использованием технологии AMOLED, превосходит своих предшественников во многих параметрах.
Дисплей смартфона Samsung Galaxy S10 признали лучшим в истории

Речь в данном случае идёт также о яркости. По словам производителей, этот показатель у S10 составляет 1200 кд/м. Но проведенные тесты говорят, что заявленные цифры сильно разнятся с фактическим значением. Специалисты заявляют, что яркость экрана модели достигает 1225 кд/ м. Это на 17 процентов превышает прошлый рекорд.

Дисплей S10 держит лидирующую позицию ещё в ряде параметров. Речь идёт о полноэкранной яркости, контрасте, насыщенности и других показателях.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:40

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