Дисплей смартфона Samsung Galaxy S10 признали лучшим в истории





Речь в данном случае идёт также о яркости. По словам производителей, этот показатель у S10 составляет 1200 кд/м. Но проведенные тесты говорят, что заявленные цифры сильно разнятся с фактическим значением. Специалисты заявляют, что яркость экрана модели достигает 1225 кд/ м. Это на 17 процентов превышает прошлый рекорд.Дисплей S10 держит лидирующую позицию ещё в ряде параметров. Речь идёт о полноэкранной яркости, контрасте, насыщенности и других показателях.