Дисплей смартфона Samsung Galaxy S10 признали лучшим в истории
Дисплей устройства Samsung Galaxy S10 признали лучшим в истории. Экран, который выполнили с использованием технологии AMOLED, превосходит своих предшественников во многих параметрах.
Речь в данном случае идёт также о яркости. По словам производителей, этот показатель у S10 составляет 1200 кд/м. Но проведенные тесты говорят, что заявленные цифры сильно разнятся с фактическим значением. Специалисты заявляют, что яркость экрана модели достигает 1225 кд/ м. Это на 17 процентов превышает прошлый рекорд.
Дисплей S10 держит лидирующую позицию ещё в ряде параметров. Речь идёт о полноэкранной яркости, контрасте, насыщенности и других показателях.
Речь в данном случае идёт также о яркости. По словам производителей, этот показатель у S10 составляет 1200 кд/м. Но проведенные тесты говорят, что заявленные цифры сильно разнятся с фактическим значением. Специалисты заявляют, что яркость экрана модели достигает 1225 кд/ м. Это на 17 процентов превышает прошлый рекорд.
Дисплей S10 держит лидирующую позицию ещё в ряде параметров. Речь идёт о полноэкранной яркости, контрасте, насыщенности и других показателях.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:40