Отец Децла рассказал, что певец страдал от врожденной гипертрофической кардиомиопатии





Речь идёт о гипертрофической кардиомиопатии, выявленной судмедэкспертами. По их словам, данное заболевание часто никак не проявляется у человека, но в определённый момент приводит к внезапной смерти, причём в молодости или даже детстве.Отец Децла напомнил, что во время вскрытия ряда спортсменов, умерших во время тренировок, медспециалистами было обнаружено наличие у них того же сердечного заболевания, которое является врождённым, отмечает издание «РИА Новости».