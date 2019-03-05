Отец Децла рассказал, что певец страдал от врожденной гипертрофической кардиомиопатии
Александр Толмацкий, отец рэп-исполнителя Децла, месяц назад скончавшегося в молодом возрасте, рассказал о его врождённом заболевании. Именно оно и стало причиной острой сердечной недостаточности.
Речь идёт о гипертрофической кардиомиопатии, выявленной судмедэкспертами. По их словам, данное заболевание часто никак не проявляется у человека, но в определённый момент приводит к внезапной смерти, причём в молодости или даже детстве.
Отец Децла напомнил, что во время вскрытия ряда спортсменов, умерших во время тренировок, медспециалистами было обнаружено наличие у них того же сердечного заболевания, которое является врождённым, отмечает издание «РИА Новости».
Речь идёт о гипертрофической кардиомиопатии, выявленной судмедэкспертами. По их словам, данное заболевание часто никак не проявляется у человека, но в определённый момент приводит к внезапной смерти, причём в молодости или даже детстве.
Отец Децла напомнил, что во время вскрытия ряда спортсменов, умерших во время тренировок, медспециалистами было обнаружено наличие у них того же сердечного заболевания, которое является врождённым, отмечает издание «РИА Новости».
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 11:13