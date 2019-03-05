Новейшие патенты Apple намекают на постоянное распознавание пользователей на основе AI





Некоторые из патентов сосредоточены на технологии обнаружения глубины, такой как «система безопасности, основанная на компьютерном зрении, использующая камеру глубины». Apple приобрела их в декабре. "Яблочный" гигант, скорее всего, воспользуется камерой Lighthouse, включающей в себя также 3D-зондирование и распознавание лиц, которая может помнить домовладельцев, а также частых посетителей дома.Эксперты полагают, что AR-гарнитура Apple, которая может появиться в следующем году или в 2021 году, будет обладать запатентованной технологией с определением глубины в качестве одной из основных, что, безусловно, будет полезным дополнением.