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Стандарт USB 4 удвоит скорость передачи данных

USB Implementers Forum заявила о выходе стандарта USB 4.0. Кроме обратной совместимости с прошлыми версиями, новая архитектура позволит удвоить скорость передачи данных.
Стандарт USB 4 удвоит скорость передачи данных

При этом будет предоставлена возможность подключения к универсальным портам требовательной периферии. Это также касается 5K-дисплеев. Базой нового стандарта выступает Thunderbolt 3, который появился в 2015 году. Пропускная способность нового стандарта достигает 40 Гб/с. Это в 2 раза больше USB 3.2, а также в 4 раза быстрее USB 3.1. USB Type-C является стандартным разъёмом. Имеет место обратная совместимость с Thunderbolt 3, USB 2.0, USB 3.2. В данном случае скорость соединения ограничивается возможностями соответствующих разъёмов.

Подробные спецификации, а также название USB 4 анонсируют во второй половине 2019 года. Первое коммерческое устройство, поддерживающее новый стандарт, должно появиться в продаже уже в 2021 году.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:15

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