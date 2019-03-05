Стандарт USB 4 удвоит скорость передачи данных





При этом будет предоставлена возможность подключения к универсальным портам требовательной периферии. Это также касается 5K-дисплеев. Базой нового стандарта выступает Thunderbolt 3, который появился в 2015 году. Пропускная способность нового стандарта достигает 40 Гб/с. Это в 2 раза больше USB 3.2, а также в 4 раза быстрее USB 3.1. USB Type-C является стандартным разъёмом. Имеет место обратная совместимость с Thunderbolt 3, USB 2.0, USB 3.2. В данном случае скорость соединения ограничивается возможностями соответствующих разъёмов.Подробные спецификации, а также название USB 4 анонсируют во второй половине 2019 года. Первое коммерческое устройство, поддерживающее новый стандарт, должно появиться в продаже уже в 2021 году.