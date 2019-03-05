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Певица Нюша заболела после открытия Универсиады в Красноярске

Популярная российская исполнительница Нюша рассказала подписчикам в Instagram, что после недавнего выступления на открытии Универсиады в Красноярске она заболела. Артистка призналась: ей пришлось отложить все дела и остаться дома.
Певица Нюша заболела после открытия Универсиады в Красноярске

Нюша написала в личном профиле в Instagram, что после выступления в холодном Красноярске, где она исполнила гимн на открытии Универсиады, ей приходится «отлеживаться» дома в самый разгар творческой деятельности. Певица сообщила: поправлять здоровье ей помогает прослушивание музыки и отдых. Простуда оказалась очень не к месту, ведь сейчас Нюша занята работой над новым проектом.

Многочисленные фанаты, которые с нетерпением ждали, когда любимая артистка вернется на сцену после декрета, очень переживают за здоровье кумира и желают знаменитости скорейшего выздоровления. Некоторые поклонники заметили, что на опубликованном снимке певица очень похожа на свою коллегу по цеху Сати Казанову.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:53

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