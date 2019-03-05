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Александр Буйнов не подготовил подарок к юбилею Аллы Пугачёвой

Певец Александр Буйнов не подготовил подарок к 70-летнему юбилею Аллы Пугачёвой, ожидающемуся 15 апреля, и не собирается этого делать, поскольку и прежде ничего не дарил своей коллеге. Однако певец допустил, что в последний момент, возможно, он сделает исключение и «что-то придумает».
Александр Буйнов не подготовил подарок к юбилею Аллы Пугачёвой

Также Александр Буйнов высоко оценил талант Аллы Пугачёвой и её умение воздействовать на публику без особых усилий с её стороны. Для этого Примадонне не нужны броские наряды или пафос, от неё не требуется для привлечения внимания устраивать на сцене шоу и плясать: ей достаточно появиться перед зрителями и сказать несколько слов – и в зависимости от них люди начнут либо смеяться, либо плакать.
Александр Буйнов не подготовил подарок к юбилею Аллы Пугачёвой

«Помню, как она в 1998 году в программе «Избранное» вышла на сцену в чёрном наряде и попросту изложила собственные мысли о жизненных ценностях, и это имело огромное влияние… Для меня Алла Борисовна – в первую очередь, высококлассная драматическая актриса, а потому уже певица. Прежде всего, она – прекрасный и образованный человек», – приводит слова Александра Буйнова издание «Дни.Ру».



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 10:28

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