Александр Буйнов не подготовил подарок к юбилею Аллы Пугачёвой

«Помню, как она в 1998 году в программе «Избранное» вышла на сцену в чёрном наряде и попросту изложила собственные мысли о жизненных ценностях, и это имело огромное влияние… Для меня Алла Борисовна – в первую очередь, высококлассная драматическая актриса, а потому уже певица. Прежде всего, она – прекрасный и образованный человек», – приводит слова Александра Буйнова издание «Дни.Ру».

Также Александр Буйнов высоко оценил талант Аллы Пугачёвой и её умение воздействовать на публику без особых усилий с её стороны. Для этого Примадонне не нужны броские наряды или пафос, от неё не требуется для привлечения внимания устраивать на сцене шоу и плясать: ей достаточно появиться перед зрителями и сказать несколько слов – и в зависимости от них люди начнут либо смеяться, либо плакать.