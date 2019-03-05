Певица Вика Цыганова показала коллекцию картин в роскошном особняке
Вика Цыганова показала коллекцию картин в своём подмосковном особняке. Вместе с мужем-продюсером певица окружила себя роскошью и антиквариатом.
Цыганова рассказала поклонникам, как на протяжении 14 лет живёт с супругом в особняке возле Зеленограда. Работая в Москве в 90-е годы, артистка не предполагала, что ей доведётся переехать в Подмосковье в настоящий замок. Вместе с Вадимом Цыгановым она приобрела участок земли, на котором больше пяти лет строили и обустраивали дом. Дизайном пара занималась сама.
В комнатах можно найти много антикварных вещей. Так, продюсер украсил личный кабинет персидским ковром, иконами и мебелью 17-го века. Для своих апартаментов Цыганова предпочла восточный стиль и обзавелась роялем, сделанным в Германии в середине 50-х годов прошлого века. Для водных процедур, которые певица проводит после занятий на тренажёре, в доме есть 25-метровый бассейн, накрытый стеклянным куполом.
В замке также обустроили "рыцарский" зал, каменный камин и мастерскую для пошива дизайнерской меховой одежды. Временно Цыганова перевезла домой коллекцию картин Фёдора Конюхова. Вскоре артистка организует выставку работ российского священника.
Цыганова рассказала поклонникам, как на протяжении 14 лет живёт с супругом в особняке возле Зеленограда. Работая в Москве в 90-е годы, артистка не предполагала, что ей доведётся переехать в Подмосковье в настоящий замок. Вместе с Вадимом Цыгановым она приобрела участок земли, на котором больше пяти лет строили и обустраивали дом. Дизайном пара занималась сама.
В комнатах можно найти много антикварных вещей. Так, продюсер украсил личный кабинет персидским ковром, иконами и мебелью 17-го века. Для своих апартаментов Цыганова предпочла восточный стиль и обзавелась роялем, сделанным в Германии в середине 50-х годов прошлого века. Для водных процедур, которые певица проводит после занятий на тренажёре, в доме есть 25-метровый бассейн, накрытый стеклянным куполом.
В замке также обустроили "рыцарский" зал, каменный камин и мастерскую для пошива дизайнерской меховой одежды. Временно Цыганова перевезла домой коллекцию картин Фёдора Конюхова. Вскоре артистка организует выставку работ российского священника.
ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:03