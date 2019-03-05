АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Новейшие патенты Apple намекают на постоянное распознавание пользователей на основе AI
EUR 74.74 USD 65.80
Курс валют на 05.03.2019

Певица Вика Цыганова показала коллекцию картин в роскошном особняке

Вика Цыганова показала коллекцию картин в своём подмосковном особняке. Вместе с мужем-продюсером певица окружила себя роскошью и антиквариатом.
Певица Вика Цыганова показала коллекцию картин в роскошном особняке

Цыганова рассказала поклонникам, как на протяжении 14 лет живёт с супругом в особняке возле Зеленограда. Работая в Москве в 90-е годы, артистка не предполагала, что ей доведётся переехать в Подмосковье в настоящий замок. Вместе с Вадимом Цыгановым она приобрела участок земли, на котором больше пяти лет строили и обустраивали дом. Дизайном пара занималась сама.

В комнатах можно найти много антикварных вещей. Так, продюсер украсил личный кабинет персидским ковром, иконами и мебелью 17-го века. Для своих апартаментов Цыганова предпочла восточный стиль и обзавелась роялем, сделанным в Германии в середине 50-х годов прошлого века. Для водных процедур, которые певица проводит после занятий на тренажёре, в доме есть 25-метровый бассейн, накрытый стеклянным куполом.

В замке также обустроили "рыцарский" зал, каменный камин и мастерскую для пошива дизайнерской меховой одежды. Временно Цыганова перевезла домой коллекцию картин Фёдора Конюхова. Вскоре артистка организует выставку работ российского священника.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:03

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новейшие патенты Apple намекают на
Александр Буйнов не подготовил подарок
Стандарт USB 4 удвоит скорость передачи
Певица Вика Цыганова показала коллекцию
Ученые: Миллиарды необнаруженных
Светлана Бондарчук рассказала о
Ученые: Ожирение может спасти от смерти
Эксперт: Украина может создать
Экстрасенс Зираддин Рзаев: У вдовы
Астрономы объяснили природу странного
Смартфон Huawei Nova 4i наделили
Ученые: Хроническая усталость способна
Экс-невеста Тимати Алена Шишкова вслед
Анастасия Волочкова попросила Никиту
В США пассажирку с сыном выгнали из
В Шотландии обнаружили часть военного
Основатель Emojipedia: Пользователей
В Шотландии ученые сварили металл и
В продаже на рынке России появится
Болезнь Паркинсона вызывает изменения в
GFC Style выпустила эксклюзивный
Дизайнер представил свою версию
Подольская, Дубцова и Анита Цой
«Бурановские бабушки» спели
Экс-солистка Serebro Катя Кищук
Виктория Лопырева озвучила причину
Анна Хилькевич объяснила, зачем носит с
В Сети связали смерть солиста The
Сашу Черно опять сравнили с мужчиной
В Suzuki заявили о будущих продажах в
Просмотреть все новости