Светлана Бондарчук рассказала о домогательствах пожилого режиссёра





Инцидент произошёл на пробах, но вместо них уважаемый кинематографист, которого ныне уже нет в живых, запер начинающую актрису в своём кабинете и попытался склонить к интимной близости, но получил от Светланы Бондарчук удар и отпор. На тот момент будущая бизнесвумен очень испугалась и никому не рассказывала о произошедшем, боясь осуждения.Из этических соображений имя режиссёра Светланы Бондарчук оглашать не стала.