Светлана Бондарчук рассказала о домогательствах пожилого режиссёра
Светлана Бондарчук в рамках встречи, организованной Ксенией Собчак по поводу защиты прав женщин, поделилась своим горьким опытом. По словам светской львицы, в молодости она хотела стать актрисой, но сексуальные домогательства пожилого режиссёра заставили её отказаться от этой идеи.
Инцидент произошёл на пробах, но вместо них уважаемый кинематографист, которого ныне уже нет в живых, запер начинающую актрису в своём кабинете и попытался склонить к интимной близости, но получил от Светланы Бондарчук удар и отпор. На тот момент будущая бизнесвумен очень испугалась и никому не рассказывала о произошедшем, боясь осуждения.
Из этических соображений имя режиссёра Светланы Бондарчук оглашать не стала.
Инцидент произошёл на пробах, но вместо них уважаемый кинематографист, которого ныне уже нет в живых, запер начинающую актрису в своём кабинете и попытался склонить к интимной близости, но получил от Светланы Бондарчук удар и отпор. На тот момент будущая бизнесвумен очень испугалась и никому не рассказывала о произошедшем, боясь осуждения.
Из этических соображений имя режиссёра Светланы Бондарчук оглашать не стала.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 09:50