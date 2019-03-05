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Светлана Бондарчук рассказала о домогательствах пожилого режиссёра

Светлана Бондарчук в рамках встречи, организованной Ксенией Собчак по поводу защиты прав женщин, поделилась своим горьким опытом. По словам светской львицы, в молодости она хотела стать актрисой, но сексуальные домогательства пожилого режиссёра заставили её отказаться от этой идеи.
Светлана Бондарчук рассказала о домогательствах пожилого режиссёра

Инцидент произошёл на пробах, но вместо них уважаемый кинематографист, которого ныне уже нет в живых, запер начинающую актрису в своём кабинете и попытался склонить к интимной близости, но получил от Светланы Бондарчук удар и отпор. На тот момент будущая бизнесвумен очень испугалась и никому не рассказывала о произошедшем, боясь осуждения.

Из этических соображений имя режиссёра Светланы Бондарчук оглашать не стала.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 09:50

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