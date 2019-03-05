Эксперт: Украина может создать современное «оружие возмездия» против России





Стариков заметил, что у Украины ранее были «связаны руки» заключённым договором между РФ и Соединёнными Штатами о ликвидации ракет малой/средней дальности. В настоящее время ситуация изменилась. Данные страны практически перестали выполнять свои непосредственные обязательства, заявив касательно этого на официальном уровне. По мнению Олега Старикова, благодаря этому Украина может создать свои новые современные ракеты такого типа. Полковник СБУ отметил, что Киев имеет для этого всё необходимое. Речь идёт о высококвалифицированных специалистах, технологиях, ресурсах. В данном случае не хватает политической воли. Стариков считает, что наличие такого вооружения в ВСУ может изменить ход событий конфликта на востоке государства, а также всей ситуации, которая сложилась в последнее время.Полковник СБУ заметил, что Украине следует создавать ракеты малой дальности, радиус поражения которых будет составлять до 1 000 километров. По мнению эксперта, Украина должна вести именно оборонительную политику.