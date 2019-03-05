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Экстрасенс Зираддин Рзаев: У вдовы Децла могут быть новые отношения, но ненадолго

У вдовы рэпера Децла ныне сложный период в жизни. Экстрасенс Зираддин Рзаев считает, что у нее может появиться новый кавалер, но эти отношения не продлятся долго.
Экстрасенс Зираддин Рзаев: У вдовы Децла могут быть новые отношения, но ненадолго

По словам психолога, Юлия Толмацкая в душе всегда была одинокой, несмотря на совместную жизнь с Децлом. Она переживала внутренние ураганы и мучения, и каких-либо кардинальных перемен в дальнейшем Рзаев не видит у нее. При этом он допускает появление некоего мужчины в жизни вдовы музыканта во второй половине года, но тот не станет постоянным жизненным спутником.

Экстрасенс уверен, что Юлии Толмацкой будет тяжело вновь строить отношения, не исключается, что она больше никогда не захочет выходить замуж, хотя очень красивая запоминающая женщина. Тем не менее, одинокой она тоже не будет, а может состоять с новым возлюбленным в гражданском браке.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:10

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