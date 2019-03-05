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Ученые: Ожирение может спасти от смерти при инсульте

Найдена удивительная польза от ожирения. Лишний вес, как считают американские медики, может защитить от смерти при инсульте.
Ученые: Ожирение может спасти от смерти при инсульте

Научные сотрудники Американской академии неврологии в процессе исследования связи между болезнями сердца и ожирением выяснили, что последний фактор отрицательно влияет на различные части организма. Например, он ускоряет процесс старения мозга, приводит к появлению сахарного диабета, замедляет метаболизм и способствует рецидиву женской онкологии.

В ходе работы ученые обнаружили и преимущества лишнего веса у людей. Такие, к примеру, нередко выживают при попадании в больницу с инфекционными заболеваниями, а также дольше живут после диагностирования сердечной недостаточности в сравнении с другими пациентами. Медики из США изучили дела тысячи пациентов, которые прежде перенесли кровоизлияние в мозг. Выяснилось, что полные люди быстрее других могли восстанавливаться после лечения и на 62% реже умирали в отличии от обычных больных.

Ученые объяснили это тем, что у лиц с лишним весом большой объем питательных веществ, помогающий им выжить, когда противодействие инсульту затягивается. Пока это гипотеза, и ученым нужны новые исследования для ее подтверждения.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:37

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