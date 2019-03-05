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Смартфон Huawei Nova 4i наделили селфи-камерой на 32 МП

В Сети появились данные о нескольких новых смартфонах фирмы Huawei. Телефон Huawei Nova 4i наделили селфи-камерой на 32 МП.
Смартфон Huawei Nova 4i наделили селфи-камерой на 32 МП

Фронтальная селфи-камера, размещается в каплевидном вырезе, который находится в верхней части дисплея. Диагональ экрана новинки составляет 6,21 дюйма. Она занимает всю переднюю поверхность устройства. Задняя часть модели имеет тройную основную камеру на 48/20/16 МП, включая также дактилоскопический сканер. Версия Nova 4i будет функционировать на основе 8-ядерного процессора Kirin 710. Оперативная память устройства составляет 6 ГБ, а встроенная - 64/128 ГБ. Новинка работает за счёт аккумуляторной батареи на 4400 мАч. Смартфон стоит 373 доллара.

Для сравнения, смартфон Huawei P30 Lite наделили 6,15-дюймовым экраном, каплевидным вырезом под фронтальную камеру, процессором Kirin 710, ОЗУ на 4/6 ГБ, ПЗУ на 64/128 ГБ, АКБ на 3 240 мАч.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:43

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