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Астрономы объяснили природу странного космического явления

Ученым удалось объяснить сущность странного космического явления FIRST J141918.8. Испускающий излучение объект появился после необычного гамма-всплеска.
Астрономы объяснили природу странного космического явления

Европейские астрономы изучили объект при помощи мощных телескопов в схеме РСДБ-сети. Явление они охарактеризовали как компактный радиоисточник, обладающего плотностью потока излучения в 620 микроянских. Располагается он в 283 миллионах световых лет от Земли, а его габариты составляют 5,2 световых лет в поперечнике.

Данный радиовсплеск явление, продолжающееся несколько милисекунд, при этом сопровождаясь выбросом в космос большого объема энергии. Точно такое же количество Солнце испускает на протяжении десятков тысяч лет. Объект может являться плерионом: туманностью, которая осталась от сверхновой и питается энергией магнетаров нейтронных звезд с сильнейшим магнитным полем.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:56

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