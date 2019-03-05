Астрономы объяснили природу странного космического явления





Европейские астрономы изучили объект при помощи мощных телескопов в схеме РСДБ-сети. Явление они охарактеризовали как компактный радиоисточник, обладающего плотностью потока излучения в 620 микроянских. Располагается он в 283 миллионах световых лет от Земли, а его габариты составляют 5,2 световых лет в поперечнике.Данный радиовсплеск явление, продолжающееся несколько милисекунд, при этом сопровождаясь выбросом в космос большого объема энергии. Точно такое же количество Солнце испускает на протяжении десятков тысяч лет. Объект может являться плерионом: туманностью, которая осталась от сверхновой и питается энергией магнетаров нейтронных звезд с сильнейшим магнитным полем.