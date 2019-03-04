Экс-солистка Serebro Катя Кищук пошутила о своей карьере в порно
Бывшая солистка популярной группы Serebro певица и модель Катя Кищук пошутила о своей карьере в индустрии порно. Соответствующий пост появился в новом микроблоге звезды.
Катя Кищук продолжает публиковать в недавно появившемся Instagram-аккаунте провокационные фото. На днях знаменитость обнародовала снимок, на котором запечатлена в толстовке с логотипом известного порносайта. В сопровождении к посту экс-солистка группы Serebro пошутила, что «получила новую форму». Снимок, судя по подписи, был сделан в Париже, где сейчас и находится знаменитость. Впрочем, с какой целью селебрити решила отправиться во Францию, остается загадкой. В 2018 году Катя Кищук написала в Twitter об «уходе в порно». Шуточный твит не произвел впечатления на поклонников артистки, впрочем, как и новая шутка. Подписчики требуют от певицы взяться за ум и прекратить шокировать общество.
К слову, по неподтвержденной информации, Катя Кищук в настоящее время действительно работает в Париже, однако ее деятельность никак не связана с индустрией для взрослых. Певица занимается созданием нового клипа.
Катя Кищук продолжает публиковать в недавно появившемся Instagram-аккаунте провокационные фото. На днях знаменитость обнародовала снимок, на котором запечатлена в толстовке с логотипом известного порносайта. В сопровождении к посту экс-солистка группы Serebro пошутила, что «получила новую форму». Снимок, судя по подписи, был сделан в Париже, где сейчас и находится знаменитость. Впрочем, с какой целью селебрити решила отправиться во Францию, остается загадкой. В 2018 году Катя Кищук написала в Twitter об «уходе в порно». Шуточный твит не произвел впечатления на поклонников артистки, впрочем, как и новая шутка. Подписчики требуют от певицы взяться за ум и прекратить шокировать общество.
К слову, по неподтвержденной информации, Катя Кищук в настоящее время действительно работает в Париже, однако ее деятельность никак не связана с индустрией для взрослых. Певица занимается созданием нового клипа.
ШоуБиз
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 21:15