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Экс-солистка Serebro Катя Кищук пошутила о своей карьере в порно

Бывшая солистка популярной группы Serebro певица и модель Катя Кищук пошутила о своей карьере в индустрии порно. Соответствующий пост появился в новом микроблоге звезды.
Экс-солистка Serebro Катя Кищук пошутила о своей карьере в порно

Катя Кищук продолжает публиковать в недавно появившемся Instagram-аккаунте провокационные фото. На днях знаменитость обнародовала снимок, на котором запечатлена в толстовке с логотипом известного порносайта. В сопровождении к посту экс-солистка группы Serebro пошутила, что «получила новую форму». Снимок, судя по подписи, был сделан в Париже, где сейчас и находится знаменитость. Впрочем, с какой целью селебрити решила отправиться во Францию, остается загадкой. В 2018 году Катя Кищук написала в Twitter об «уходе в порно». Шуточный твит не произвел впечатления на поклонников артистки, впрочем, как и новая шутка. Подписчики требуют от певицы взяться за ум и прекратить шокировать общество.
Экс-солистка Serebro Катя Кищук пошутила о своей карьере в порно

К слову, по неподтвержденной информации, Катя Кищук в настоящее время действительно работает в Париже, однако ее деятельность никак не связана с индустрией для взрослых. Певица занимается созданием нового клипа.



 
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Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 21:15

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