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Ученые: Хроническая усталость способна провоцировать эгоистичность

Ученые в ходе исследований установили, что хроническая усталость может делать человека более эгоистичным. Соответствующие заключения сделаны специалистами из США, представляющими Университет Бригама Янга.
Ученые: Хроническая усталость способна провоцировать эгоистичность

По мнению научных работников, страдающие от нехватки отдыха граждане реже вызываются помочь в поддержке благого дела и чаще игнорируют свой гражданский долг, в том числе голосование на выборах. В рамках исследования эксперты привлекли свыше 1,1 тысячи человек, чья продолжительность сна была сокращена. В итоге добровольцы при отсутствии нормального отдыха быстро начинали демонстрировать эгоистичность. Они старались не тратить энергию на социальные дела из-за чувства усталости, предпочитая проводить время за просмотром телевизора, трапезой или попытками расслабиться.

Ученые подчеркивают, что бессонница также часто имеет связь с депрессией и психозом, а наличие правильного режима демонстрирует ряд преимуществ для организма. Настроиться на нужный лад помогут медитации, расслабляющая музыка и дыхательные упражнения, способствуя лучшему засыпанию.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:30

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