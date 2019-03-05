Ученые: Хроническая усталость способна провоцировать эгоистичность





По мнению научных работников, страдающие от нехватки отдыха граждане реже вызываются помочь в поддержке благого дела и чаще игнорируют свой гражданский долг, в том числе голосование на выборах. В рамках исследования эксперты привлекли свыше 1,1 тысячи человек, чья продолжительность сна была сокращена. В итоге добровольцы при отсутствии нормального отдыха быстро начинали демонстрировать эгоистичность. Они старались не тратить энергию на социальные дела из-за чувства усталости, предпочитая проводить время за просмотром телевизора, трапезой или попытками расслабиться.Ученые подчеркивают, что бессонница также часто имеет связь с депрессией и психозом, а наличие правильного режима демонстрирует ряд преимуществ для организма. Настроиться на нужный лад помогут медитации, расслабляющая музыка и дыхательные упражнения, способствуя лучшему засыпанию.