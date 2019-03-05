Ученые: Хроническая усталость способна провоцировать эгоистичность
Ученые в ходе исследований установили, что хроническая усталость может делать человека более эгоистичным. Соответствующие заключения сделаны специалистами из США, представляющими Университет Бригама Янга.
По мнению научных работников, страдающие от нехватки отдыха граждане реже вызываются помочь в поддержке благого дела и чаще игнорируют свой гражданский долг, в том числе голосование на выборах. В рамках исследования эксперты привлекли свыше 1,1 тысячи человек, чья продолжительность сна была сокращена. В итоге добровольцы при отсутствии нормального отдыха быстро начинали демонстрировать эгоистичность. Они старались не тратить энергию на социальные дела из-за чувства усталости, предпочитая проводить время за просмотром телевизора, трапезой или попытками расслабиться.
Ученые подчеркивают, что бессонница также часто имеет связь с депрессией и психозом, а наличие правильного режима демонстрирует ряд преимуществ для организма. Настроиться на нужный лад помогут медитации, расслабляющая музыка и дыхательные упражнения, способствуя лучшему засыпанию.
По мнению научных работников, страдающие от нехватки отдыха граждане реже вызываются помочь в поддержке благого дела и чаще игнорируют свой гражданский долг, в том числе голосование на выборах. В рамках исследования эксперты привлекли свыше 1,1 тысячи человек, чья продолжительность сна была сокращена. В итоге добровольцы при отсутствии нормального отдыха быстро начинали демонстрировать эгоистичность. Они старались не тратить энергию на социальные дела из-за чувства усталости, предпочитая проводить время за просмотром телевизора, трапезой или попытками расслабиться.
Ученые подчеркивают, что бессонница также часто имеет связь с депрессией и психозом, а наличие правильного режима демонстрирует ряд преимуществ для организма. Настроиться на нужный лад помогут медитации, расслабляющая музыка и дыхательные упражнения, способствуя лучшему засыпанию.
Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:30