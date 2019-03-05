Экс-невеста Тимати Алена Шишкова вслед за Яной Рудковской отправилась в Куршевель

На днях своими подвигами во время отпуска на горнолыжном курорте во французских Альпах хвасталась музыкальный продюсер Яна Рудковская. Знаменитость показала подписчикам в Instagram, как лихо спускается с крутого склона на специальных коротких лыжах - сноублейдах. Теперь стало известно, что во Францию отправилась и бывшая возлюбленная рэпера Тимати - модель Алена Шишкова. Знаменитость катается на обычных лыжах и, судя по фотографиям, то и дело появляющимся в социальных сетях, получает от отдыха в горах огромное удовольствие. Возвращаться на родину знаменитость не спешит, днем она катается по заснеженным склонам, а по вечерам релаксирует с подругами и знакомится с окрестностями.К слову, Алена Шишкова растит дочь Тимати - Алису. Девочке скоро исполнится 5 лет. Когда родители звездной наследницы заняты, за ней присматривает мама рэп-исполнителя Симона Юнусова. Модель после разрыва с Тимати предпочитает скрывать свою личную жизнь от общественности. По слухам, Алена Шишкова строит новые отношения. Несколько раз селебрити видели в окружении мажора из Чечни.