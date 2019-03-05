Анастасия Волочкова попросила Никиту Джигурду привезти ей “чудище для сексуальных утех”

В своем профиле Волочкова поделилась роликом, снятым во время совместной репетиции с Никитой Джигурдой. В новом видео артисты решили показать свою интерпретацию детской сказки, назвав ее “Аленький цветочек для взрослых”. Певец выступает в роли отца, а танцовщица играет дочь, которая надеется получить “чудище для сексуальных утех”. В финале видео героиня соглашается пойти длинным путем и просит аленький цветочек. Джигурда готов доставить его, добавляя: “А уж потом..”.В подписи к посту Анастасия Волочкова отметила, что не ждет комментариев, поскольку ограничила возможность их размещения. “Хорошо без хейтеров”, — заключила знаменитость, призвав фолловеров улыбнуться. Также балерина добавила, что они совместно с Джигурдой репетируют пьесу, но не стала раскрывать подробности.