Подольская, Дубцова и Анита Цой посплетничали за кулисами концерта в Кремле

В своем профиле Наталья Подольская поделилась снимком в компании Дубцовой и Цой, отметив, что они встретились в Кремле. Артистки оказались в одной гримерке, где разговорились и были взаимно рады возможности пообщаться. Супруга Преснякова призналась, что очень тепло относится к коллегам, у них много общих тем. Аниту Цой Подольская назвала жизнерадостной, отметив, что у нее всегда найдутся комплименты. Певица добавила, что кажется выше коллег только из-за того, что еще находится на каблуках, а они уже нет.В комментариях фолловеры назвали артисток красавицами, однако не обошлось и без хейтеров. Часть юзеров решила, что на снимке использовано слишком много фотошопа, а другие отметили, что Анита Цой начинает уступать своим более молодым коллегам.