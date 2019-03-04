«Бурановские бабушки» спели кавер-версию на песню A$AP Rocky





A$AP Rocky считается родоначальником тренда «babushka», который распространен среди иностранных рэперов. Исполнители начали выходить на публику и фотографироваться в платках, завязывая их, как русские бабушки.В прошлогоднем ноябре на гала-вечер Art+Film в музее LACMA, Лос-Анджелес, A$AP Rocky пришел в платке белого цвета от Gucci. Также он призвал носить одежду такого стиля, а на концерте в Миннеаполисе впервые спел трек «Babushka».«Бурановские бабушки» исполнили кавер-версию в марте этого года. «Иди к нам, будешь нашей бабушкой, платок уже есть», – спели певицы в припеве. В конце они увидели снимок рэпера и сказали, что готовы подарить ему новый платок.Сейчас российский коллектив выступает во втором своем составе, в который попали певицы из Удмуртии. Участвовавший в 2012 году на «Евровидении» коллектив выступает под названием «Бабушки из Бураново».