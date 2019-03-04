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«Бурановские бабушки» спели кавер-версию на песню A$AP Rocky

Удмуртская группа «Бурановские бабушки» спела кавер-версию на песню A$AP Rocky, которая называется «Babushka». Также они пообещали подарит исполнителю платок.
«Бурановские бабушки» спели кавер-версию на песню A$AP Rocky

A$AP Rocky считается родоначальником тренда «babushka», который распространен среди иностранных рэперов. Исполнители начали выходить на публику и фотографироваться в платках, завязывая их, как русские бабушки.

В прошлогоднем ноябре на гала-вечер Art+Film в музее LACMA, Лос-Анджелес, A$AP Rocky пришел в платке белого цвета от Gucci. Также он призвал носить одежду такого стиля, а на концерте в Миннеаполисе впервые спел трек «Babushka».

«Бурановские бабушки» исполнили кавер-версию в марте этого года. «Иди к нам, будешь нашей бабушкой, платок уже есть», – спели певицы в припеве. В конце они увидели снимок рэпера и сказали, что готовы подарить ему новый платок.

Сейчас российский коллектив выступает во втором своем составе, в который попали певицы из Удмуртии. Участвовавший в 2012 году на «Евровидении» коллектив выступает под названием «Бабушки из Бураново».



 
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Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 22:00

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