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Сашу Черно опять сравнили с мужчиной

Избранницу Иосифа Оганесяна Сашу Черно в очередной раз сравнили с мужчиной.

По мнению телезрителей реалити-шоу «Дом-2», на проекте Саша заслужено получила прозвище «Вован».

Сашу Черно опять сравнили с мужчиной

Не секрет, что в свое время многие действующие и бывшие участники скандально-известной телестройки рассказывали, что в Периметре Черно называют «Вованом», а все потому, что она ведет себя не как девушка, а как настоящий мужик.

Тогда поклонники «Дома-2» недоумевали, почему Иосиф и Александра ничего не делают для того, чтобы как-то поменять это положение событий. Некоторые преданные поклонники парочки даже советовали Черно изменить не только свою манеру поведения, но и внешность, ведь время от времени и они путают ее с мужчиной.

Впрочем, очередное Stories Саши дало понять ее подписчикам, что она решила не прислушиваться к их советам. На секундном видеоролике Черно решила продемонстрировать фанатам свою татуировку. Нужно сказать, что кадры из видео уже облетели все социальные сети.

Сашу Черно опять сравнили с мужчиной

На фотографии запечатлено крупным планом плечо и массивный подбородок Александры. Именно этот снимок и стал причиной того, что возлюбленную Иосифа в очередной раз сравнили с мужчиной.

По словам читателей, их шокировало то, в каком состоянии находится кожа 25-летней героини «Дома-2». Мало того, что практически все лицо Черно покрыто прыщами, так еще и кожа выглядит грубо и так, как будто бы мужчина несколько дней не брал в руки бритву.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:41

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