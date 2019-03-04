Сашу Черно опять сравнили с мужчиной





По мнению телезрителей реалити-шоу «Дом-2», на проекте Саша заслужено получила прозвище «Вован».Не секрет, что в свое время многие действующие и бывшие участники скандально-известной телестройки рассказывали, что в Периметре Черно называют «Вованом», а все потому, что она ведет себя не как девушка, а как настоящий мужик.Тогда поклонники «Дома-2» недоумевали, почему Иосиф и Александра ничего не делают для того, чтобы как-то поменять это положение событий. Некоторые преданные поклонники парочки даже советовали Черно изменить не только свою манеру поведения, но и внешность, ведь время от времени и они путают ее с мужчиной.Впрочем, очередное Stories Саши дало понять ее подписчикам, что она решила не прислушиваться к их советам. На секундном видеоролике Черно решила продемонстрировать фанатам свою татуировку. Нужно сказать, что кадры из видео уже облетели все социальные сети.На фотографии запечатлено крупным планом плечо и массивный подбородок Александры. Именно этот снимок и стал причиной того, что возлюбленную Иосифа в очередной раз сравнили с мужчиной.По словам читателей, их шокировало то, в каком состоянии находится кожа 25-летней героини «Дома-2». Мало того, что практически все лицо Черно покрыто прыщами, так еще и кожа выглядит грубо и так, как будто бы мужчина несколько дней не брал в руки бритву.