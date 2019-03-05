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В Шотландии обнаружили часть военного сооружения времен наполеоновских войн

В Шотландии археологи обнаружили часть военного сооружения. Конструкция, по мнению ученых, принадлежит к временам наполеоновских войн.
В Шотландии обнаружили часть военного сооружения времен наполеоновских войн

Информация о находке появилась на страницах издания Daily Mail. Обнаружить военное сооружение удалось совершенно случайно в ходе подготовки площадки под строительство новых зданий. Специалисты уже подтвердили историческую ценность объекта. По словам ученых, благодаря находке они сумеют пролить свет на морскую историю портового города Лит. Этот населенный пункт, несмотря на свои не очень большие размеры, был около 1000 лет назад главным торговым портом страны. Работа над первыми доками, которые были открыты, велась до 1817 года поэтапно и включала в себя объекты морской обороны, построенные в качестве защиты от наполеоновских войн. Сооружения строились также с целью справиться с большим количеством лодок, которые занимались импортом и экспортом товаров в период промышленной революции.
В Шотландии обнаружили часть военного сооружения времен наполеоновских войн

Обнаруженное военное сооружение имеет национальное значение. Объект неплохо сохранился и связан со многими историческими событиями. Ученые продолжают исследовать сооружение.



 
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Наука
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 06:00

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