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Основатель Emojipedia: Пользователей Facebook можно найти по номеру телефона

В Facebook по номеру телефона, привязанного к аккаунту, не сложно разыскать любого человека. Об этом заявил основатель Emojipedia.
Основатель Emojipedia: Пользователей Facebook можно найти по номеру телефона

Дизайнер заявил, что прежде при привязке номера соцсеть напоминала, что эта операция необходима для защиты профиля юзера, но с осени создатели дописали в сообщение слова and more, увеличив тем самым возможности для сбережения личных данных пользователей.

Джереми Бёрдж смог выяснить, что в настройках Facebook установлено по умолчанию, что любой человек, ранее зарегистрированный на портале, способен разыскать владельца нужного аккаунта по номеру телефона. В полной мере скрыть его нереально: для юзеров доступны следующие пункты: доступ для друзей, друзей друзей и для всех.

В Twitter при обсуждении этой ситуации отметили, что Facebook предоставляет номера телефонов в пользу WhatsApp и Instagram. Бывает это и тогда, когда профили не имеют привязки к соцсети. в самой интернет-компании пока не прокомментировали инцидент.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 05:00

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