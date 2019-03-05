Основатель Emojipedia: Пользователей Facebook можно найти по номеру телефона





Дизайнер заявил, что прежде при привязке номера соцсеть напоминала, что эта операция необходима для защиты профиля юзера, но с осени создатели дописали в сообщение слова and more, увеличив тем самым возможности для сбережения личных данных пользователей.Джереми Бёрдж смог выяснить, что в настройках Facebook установлено по умолчанию, что любой человек, ранее зарегистрированный на портале, способен разыскать владельца нужного аккаунта по номеру телефона. В полной мере скрыть его нереально: для юзеров доступны следующие пункты: доступ для друзей, друзей друзей и для всех.В Twitter при обсуждении этой ситуации отметили, что Facebook предоставляет номера телефонов в пользу WhatsApp и Instagram. Бывает это и тогда, когда профили не имеют привязки к соцсети. в самой интернет-компании пока не прокомментировали инцидент.