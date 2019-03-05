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В Шотландии ученые сварили металл и стекло при помощи сверхбыстрой лазерной системы

Сотрудники государственного исследовательского университета Хериот-Уатт в Эдинбурге сообщили о проведении уникального эксперимента, в ходе которого им удалось при помощи сверхбыстрой лазерной установки сварить металл и стекло. Информация о новой разработке шотландских ученых появилась в одном из профильных изданий.
В Шотландии ученые сварили металл и стекло при помощи сверхбыстрой лазерной системы

Сапфир, боросиликатное стекло и кварц удалось успешно сварить с металлами, в числе которых нержавеющая сталь, алюминий и титан. Провести эксперимент удалось при помощи лазерной системы Heriot-Ватта. Инновационная технология, по словам ученых, позволит модернизировать производственный сектор. Применять сваренные таким образом материалы предлагается в аэрокосмической, оптической, оборонной и медицинской отраслях. В основе технологии лежит применение очень коротких лазерных импульсов, длительность которых исчисляется считанными пикосекундами.

По словам ученых, подобные материалы до последнего времени практически невозможно было сварить в единое целое, поскольку они обладают разными тепловыми свойствами. Соединять металл и стекло удавалось при помощи клея, однако это не очень чистая в использовании технология, поскольку приводит к подвижности материалов. В ходе исследования были протестированы сварные швы at-50C-90C, которые оказались нетронутыми. Это говорит о том, что материал получился достаточно прочный для применения в экстремальных условиях.



 
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Наука
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 04:00

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