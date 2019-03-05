В Шотландии ученые сварили металл и стекло при помощи сверхбыстрой лазерной системы





Сапфир, боросиликатное стекло и кварц удалось успешно сварить с металлами, в числе которых нержавеющая сталь, алюминий и титан. Провести эксперимент удалось при помощи лазерной системы Heriot-Ватта. Инновационная технология, по словам ученых, позволит модернизировать производственный сектор. Применять сваренные таким образом материалы предлагается в аэрокосмической, оптической, оборонной и медицинской отраслях. В основе технологии лежит применение очень коротких лазерных импульсов, длительность которых исчисляется считанными пикосекундами.По словам ученых, подобные материалы до последнего времени практически невозможно было сварить в единое целое, поскольку они обладают разными тепловыми свойствами. Соединять металл и стекло удавалось при помощи клея, однако это не очень чистая в использовании технология, поскольку приводит к подвижности материалов. В ходе исследования были протестированы сварные швы at-50C-90C, которые оказались нетронутыми. Это говорит о том, что материал получился достаточно прочный для применения в экстремальных условиях.