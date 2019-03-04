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Анна Хилькевич объяснила, зачем носит с собой два телефона

Отечественная актриса Анна Хилькевич объяснила поклонникам, зачем ей понадобилось носить с собой два телефона. Ответить на частый вопрос подписчиков звезда решила постом в Instagram.
Анна Хилькевич объяснила, зачем носит с собой два телефона

Несколько дней назад в своем профиле Хилькевич поделилась фото из лифта, где видно, что при ней находятся сразу два смартфона. В подписи к посту она предложила задать ей наиболее интересующие фанатов вопросы, и многие спросили, зачем актрисе два телефона. Звезда “Универа. Новая общага” объяснила, что один она использует для работы, а второй для личных целей, что включает разговоры, просмотр ленты в соцсетях, получение снимков, прослушивание музыки и прочие мелочи.

Звезда призналась, что пока писала пост, поняла, что слишком часто говорит по телефону. Фолловеров она призвала быстрее задавать ей другие вопросы, пока она не решила обзавестись третьим гаджетом. При этом Хилькевич отметила, что вопрос о двух смартфонах ей показался “бредом”, но она не могла проигнорировать желания фанатов.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:55

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