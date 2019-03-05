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В продаже на рынке России появится дизельная версия Audi Q8

В России начинаются продажи работающего на дизеле кроссовера Audi Q8, набирающего первые 100 км за семь секунд. До этого на отечественном рынке реализовывалась еще и бензиновая модель.
В продаже на рынке России появится дизельная версия Audi Q8

В дизельном Audi Q8 установлен турбомотор V6 3.0 CYMD, имеющийся и в родственной Q7. «Российская» модификация способна развивать 249 лошадиных сил и 600 Hm, вместе с ним успешно функционирует восьмиступенчатая автоматическая система. В случае с дизельной версией привод полный.

Среди технических деталей автомобиля можно отметить современный мультимедиацентр, LED-оптику, систему безопасности, электроприводы сидений, интерьер с декоративными лакированными фрагментами.

Стоимость новинки в РФ составляет 4,9 миллионов, почти на 100 000 рублей он дешевле бензиновой версии, причем этот ценник касается базовой модели. К настоящему времени открыт только предзаказ на Q8, в салонах кроссовер появится ближе к завершению весеннего периода.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 03:00

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