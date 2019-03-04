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Екатерина Варнава нелицеприятно высказалась в адрес Ольги Бузовой

Российская телеведущая, актриса и комик Екатерина Варнава нелицеприятно высказалась в адрес новоиспеченной исполнительницы Ольги Бузовой.

По словам Екатерины, она хорошо понимает полузащитника футбольного клуба «Локомотив» Дмитрия Тарасова, который изменил Бузовой с молоденькой моделью Анастасией Костенко.

Екатерина Варнава нелицеприятно высказалась в адрес Ольги Бузовой

Не секрет, что Варнава, в отличие от многих знаменитостей, довольно редко оказывается в центре громких скандалов. Екатерина лишь иногда может высказать свое отрицательное отношение к той или иной звезде, однако сегодня все изменилось.

По неизвестной на то причине участница и хореограф многими любимого телешоу «Comedy Woman» унизила телеведущую реалити-шоу «Дом-2», что повергло в шок многочисленных пользователей Сети.

Екатерина разместила у себя на страничке в Instagram совместную фотографию Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова, под которой заявила, что ей очень обидно из-за того, что «эти двое расстались», однако она хорошо понимает футболиста.

«Как можно от такой не загулять», - написала Варнава в личном инста-блоге.


Екатерина Варнава нелицеприятно высказалась в адрес Ольги Бузовой

Нужно сказать, что спустя несколько минут Екатерина поспешила удалить эту публикацию, однако «шустрые» интернет-пользователи успели наделать скринов и распространить их по всем социальным сетям.

К слову, пост Варнавы даже успела оценить бывшая коллега Бузовой по съемочной площадке «Дома-2» - Алена Водонаева, а также некоторые звездные друзья Екатерины.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:16

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