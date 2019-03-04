В Сети связали смерть солиста The Prodigy Кита Флинта с “проклятием Рэмзи”





Новость о смерти Кита Флинта прозвучала утром 4 марта, став потрясением для миллионов поклонников артиста и коллектива The Prodigy. Озвучено несколько версий кончины музыканта, однако официальных заявлений пока не делали. Впрочем, это не помешало некоторым пользователям связать уход 49-летней звезды с “проклятием Ремзи”. Так называют странное стечение обстоятельств, когда после гола Аарона Ремзи умирает какая-нибудь знаменитость.Наблюдать необычную закономерность начали с 2009 года, когда спустя несколько дней после гола полузащитника скончался Тед Кеннеди. Ситуация повторилась через пару лет, тогда после очередного попадания Ремзи в ворота был убит Усама бен Ладен. Сперва это не привлекало такого внимания, но затем число смертей заметно возросло. В частности, к жертвам “проклятия” относят Стива Джобса, Дэвида Боуи, Стивена Хокинга, Алана Рикман, Пола Уокера и других. Незадолго до смерти Флинта футболист реализовал гол в ворота “Тоттенхэма”. Даже в СМИ такие совпадения считают мистическими, но подчеркивают, что непосредственно Ремзи не может быть причастен к этим смертям.