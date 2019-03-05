Болезнь Паркинсона вызывает изменения в голосе - Эксперты





Болезнь Паркинсона является медленно прогрессирующим неврологическим заболеванием хронического характера. Она характерна для людей пожилого возраста и относится к дегенеративным. Симптомы до определенного момента проявляются в легкой форме, поэтому болезнь достаточно сложно диагностировать. Впрочем, определить ее наступление можно даже по речи. Стоит насторожиться, если голос человека становится «мягким и дышашим», также следует обеспокоиться, если речь становится невнятной. По словам экспертов, не обязательно, что люди с идиопатическим синдромом будут испытывать одинаковые симптомы, и не у всех проявляются проблемы с речью. Однако для тех, у кого наблюдаются подобные нарушения, сложности в общении могут стать серьезной проблемой.Специалисты отмечают, что тревогу должны вызвать изменения, делающие речь монотонной. Также стоит обращать внимание на другие симптомы - холод, онемение и жжение. У больных могут появляться усиленное потоотделение, запоры, проблемы с заглатыванием и координацией движений. Также следует обратиться к врачу, если начинается тремор и скованность мышц.