Певица Саша Зверева готовится выйти замуж в третий раз

О радостном событии Саша Зверева рассказала поклонникам в Instagram, показав романтическое видео. Возлюбленный певицы по имени Дэн пригласил избранницу в живописный Rattlesnake Canyon в Колорадо, где стал на одно колено и предложил выйти за него. Американец вручил знаменитости кольцо с внушительным бриллиантом, получив от нее согласие стать его женой.В следующем посте Саша Зверева рассказала, что они с будущим мужем успешно вернулись из “путешествия в вечность”, и сейчас ей кажется, что мир уже не станет прежним. Певица надеется не забыть испытанные ею эмоции и пока не раскрывает, когда планируется свадьба. Поклонники активно поздравляют кумира в комментариях, выражая надежду на то, что артистка нашла свое счастье и этот брак станет для нее последним.