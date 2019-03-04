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Певица Саша Зверева готовится выйти замуж в третий раз

Отечественная певица Саша Зверева заявила поклонникам о намерении выйти замуж за американца. Молодой человек сделал артистке предложение, и этот брак для нее станет уже третьим.
Певица Саша Зверева готовится выйти замуж в третий раз

О радостном событии Саша Зверева рассказала поклонникам в Instagram, показав романтическое видео. Возлюбленный певицы по имени Дэн пригласил избранницу в живописный Rattlesnake Canyon в Колорадо, где стал на одно колено и предложил выйти за него. Американец вручил знаменитости кольцо с внушительным бриллиантом, получив от нее согласие стать его женой.

В следующем посте Саша Зверева рассказала, что они с будущим мужем успешно вернулись из “путешествия в вечность”, и сейчас ей кажется, что мир уже не станет прежним. Певица надеется не забыть испытанные ею эмоции и пока не раскрывает, когда планируется свадьба. Поклонники активно поздравляют кумира в комментариях, выражая надежду на то, что артистка нашла свое счастье и этот брак станет для нее последним.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:30

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