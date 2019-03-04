Кристина Агилера летом впервые выступит в Москве и Петербурге
Известная певица Кристина Агилера из США планирует первый раз выступить в столице России и Петербурге. Сольные концерты звезды в Москве и Питере состоятся летом 2019-го.
Соответствующая информация появилась на сайте певицы. В столице организует выступление Агилеры агентство SAV Entertainment, а в Санкт-Петербурге – PMI.
Первый российский концерт пройдет в Питере – 21 июля, исполнительница выступит в Ледовом дворце. В московской «ВТБ Арене» звезда споет уже 23 июля. Билеты на выступления Агилеры можно будет купить с 5 марта.
Отметим, что прошлым летом певица впервые за 6 лет выпустила новый альбом. Он получил название «Liberation», а одним из его продюсеров стал Канье Уэст.
Соответствующая информация появилась на сайте певицы. В столице организует выступление Агилеры агентство SAV Entertainment, а в Санкт-Петербурге – PMI.
Первый российский концерт пройдет в Питере – 21 июля, исполнительница выступит в Ледовом дворце. В московской «ВТБ Арене» звезда споет уже 23 июля. Билеты на выступления Агилеры можно будет купить с 5 марта.
Отметим, что прошлым летом певица впервые за 6 лет выпустила новый альбом. Он получил название «Liberation», а одним из его продюсеров стал Канье Уэст.
ШоуБиз
Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 20:24